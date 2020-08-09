ملياردير من أصل لبناني يساعد ببناء مرفأ بيروت…. مشاهد الدمار فوق الوصف

وقال رئيس المركز ال​لبنان​ي في ​المكسيك،​ أمين كرم، في ​مقابلة​ مع محطة “Noticias MVS” المكسيكية، إلى إن جمع التبرعات من أجل مساعدة لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة، بدأ قبل ​انفجار​ مرفأ ​بيروت​ المأساوي ولا يزال هذا العمل مستمرا.

ولفت إلى أن المركز يخوض حملة من أجل إرسال ​مساعدات​ إلى فرع ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ في لبنان، وهناك رجال أعمال يبحثون عن إمكانيات لإعادة بناء ميناء بيروت”، مؤكدا أن الملياردير ​كارلوس سليم​ سيساعد في تمويل إعادة ​بناء مرفأ بيروت​.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 154 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.