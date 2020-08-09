مجلس التعاون الخليجي يتخذ قرارا جديدا بشأن إيران

وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان، اليوم الأحد، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا. وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا، في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في عام 2015، وانسحبت منه واشنطن، في 2018.

والطلب الذي جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة إبداء للوحدة من مجلس التعاون الخليجي.

وقال بيان الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، إنه “من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران، إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح”.