عمرو دياب أنغام وشيرين وآمال ماهر أثبتوا وفاءهم لبيروت

كل الوطن – فريق التحرير: اثبت العالم كله حبه لمدينة بيروت التي تحاول أن تقف من جديد من تحت الردم لتثبت انها لا تموت ولا تستسلم لاهمال المسوؤلين عنها.

كما اثبت نجوم العالم والعرب كلهم محبتهم ووفائهم للمدينة التي استقبلتهم بكل ما لديها من رحابة صدر. وان اردنا التحديد فقد اثبت نجوم مصر محبتهم الكبيرة لبيروت فقد اختارت أنغام ان تنشر بالايام الماضية فقط ما تتضامن به مع لبنان فنشرت صور الاهرامات المضاءة بالعلم اللبناني.

كما فعلت شيرين عبد الوهاب وعلقت: “ربنا يرحم اللي توفوا في الحادث المؤلم النهارده وبعزي أهلهم، وعمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة”.

كما علق ​عمرو دياب​: “خالص عزائي للشعب اللبناني، وتمنياني بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وتامر حسني كتب: “اسألكم الدعاء للبنان و شعب لبنان بسبب هذا الحادث القاسي ..و اسألكم الدعاء بالشفاء لكل مصاب و الدعاء و الفاتحه على روح كل شهيد ،، اللهم إحفظ لبنان و كل البلاد العربيه”.

واكتفت آمال ماهر بنشر صور خاصة فقط لبيروت في الايام الماضية واعادة نشر اغنية السيدة فيروز “لبيروت”.

وبصوته الرائع قدم رامي صبري فيديو خاص لبيروت يغني فيه “بحبك يا لبنان”.

وقدم ​محمد الشرنوبي​ أغنية “لبيروت” بصوت وأداء رائعين تضامناً مع لبنان بعد إنفجار مرفأ بيروت.

الوفاء من شيم الكبار ونجوم مصر “غمرونا بمحبتهم”.