ماجدة الرومي تطلق صرختها في وجه “المؤامرة”

كل الوطن – الفن: أكدت الفنانة اللبنانية ​ماجدة الرومي​ ان الشعب اللبناني يتعرض لجريمة وما حصل يعد “مؤامرة” سياسية كبرى التي تتبناها عدة دول تحارب في لبنان بالوكالة.

وأوضحت الرومي أنها لم تكن في منزلها لحظة وقوع الانفجار، وأشارت الى انها عاشت الكثير من المآسي في لبنان وعاشت الحرب غير أنها لم ترَ مثل ذاك المشهد المرعب من قبل، واصفةً إياه بالرهيب، ولفتت الإنتباه الى أن الشعب اللبناني لديه قدرة على النهوض من جراحه التي يعانيها، معربة عن تقديرها لمشاهدة تضامن الشعب اللبناني في نقل الجرحى والمساعدة في إخراجهم من تحت الأنقاض، داعيًة إلى وقفة تضامن ووحدة عربية من جميع دول الخليج والدول العربية انطلاقًا من أن الاتحاد قوة والتفرقة ضعف.

وأردفت الفنانة اللبنانية قائلةً: “بوجه نداء إنساني باسم الإنسانية لكل إنسان قادر أو مش قادر يصليلنا أحنا بحاجة لهذه الوقفة التضامنية مع بيروت المنكوبة بيروت امبارح اتدبحت وشعبها الشهيد اتدبح واحنا قادرين نطلع من هذه الحادثة لأنها طبيعة شعب وهذا الشعب”.