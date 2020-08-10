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وفاة المذيعة المصرية رانيا أبو زيد (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
وفاة المذيعة المصرية رانيا أبو زيد (صورة)

توفيت الإذاعية المصرية الشابة، رانيا أبو زيد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وأفادت مصادر بأن رانيا شعرت ببعض التعب والإرهاق، اعتذرت بعده عن حضور الفقرة الخاصة بها في إذاعة الأغانى داخل ماسبيرو، ليتفاجأ زملاؤها بخبر وفاتها إثر تعرضها لأزمة قلبية.

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وعلقت أمل مسعود، نائب مدير الإذاعة المصرية، بأنها تفاجأت بخبر وفاة الإعلامية، ولم تستطع النطق من شدة الصدمة، خاصة أن الراحلة فى الأربعينات من عمرها.

ورانيا أبو زيد هي الشقيقة الصغرى للإعلامية الراحلة، سميحة أبو زيد، التي رحلت عن عالمنا منذ عامين إثر إصابتها بمرض السرطان.

ومن أبرز البرامج التي قدمتها رانيا “صوت مصر”، “أيامنا الحلوة”، وغيرها من البرامج.

رانيا أبو زيد
رانيا أبو زيد
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393490

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