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ألمانيا.. ضبط 1.5 طنا من الكوكايين بميناء “هامبورغ”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
ألمانيا.. ضبط 1.5 طنا من الكوكايين بميناء “هامبورغ”

كل الوطن – وكالات: ضبطت السلطات الألمانية، الإثنين، 1.5 طنا من الكوكايين في سفينة حاويات بميناء “هامبورغ”.

وقال مكتب جمارك هامبورغ في بيان، إن سلطات الجمارك ضبطت 1.5 طنا من الكوكايين في حاوية بسفينة قادمة من أمريكا الجنوبية.

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وأشار أن كمية الكوكايين تعد من أعلى الكميات المضبوطة في الميناء وفق الاناضول.

بدورها، أفادت وسائل إعلام ألمانية، أن الكوكايين المضبوط قادم من دولة غويانا، وتبلغ قيمته التسويقية حوالي 300 مليون يورو.

وأضافت أنه كان مخططاً توزيع الكوكايين على جميع أوروبا عبر دولة بولندا.

يشار أن العام الماضي، تم ضبط 4.5 طنا من الكوكايين في الميناء ذاته، في سفينة شحن تحمل فول الصويا قدمت من أوروغواي بأمريكا الجنوبية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393499

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