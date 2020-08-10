إثيوبيا ترد على طلب مصر والسودان تأجيل مفاوضات سد النهضة

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع آخر، استجابة لطلب من مصر والسودان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قد قال إن بلاده ستستأنف اجتماعات المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة اليوم.

ورد مصدر حكومي مصري مطلع على مفاوضات سد النهضة، لجريدة “الشروق” المصرية أن موقف مصر تجاه الاجتماعات لم يتغير، مشيرا إلى أن القاهرة علقت مشاركتها بعد المقترح الإثيوبي المخالف للاتفاقات السابقة.

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أوضحت في بيان، أن وفد المفاوضات السوداني طالب تأجيل مفاوضات سد النهضة، لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض.

ويرتبط طلب السودان بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض من ما كان متوافقًا عليه طوال السنوات الماضية متمثلا في ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق إلى أجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل، لمقابلة هذه التطورات هناك ضرورة لتوسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات.

المصدر: وكالات