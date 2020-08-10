فوربس: أرامكو تحقق 6.6 مليار دولار ربحًا من النفط والغاز

كل الوطن – فريق التحرير: تعتبر أرامكو، شركة النفط في المملكة العربية السُّعُودية، الأكثر ربحية في العالم. في الربع الثاني من عام 2020، بلغ صافي دخل الشركة 6.6 مليار دولار، وهو مبلغ جيد بالنظر إلى الأداء الضعيف لسوق النفط وَسَط قضايا فيروس كورونا. على أن أرقام الربع الثاني تسلط الضوء على أن أرامكو نفسها شركة رائعة تتمتع بمكانة كبيرة ولديها أصول كبيرة. وقد سمحت الحكومة السُّعُودية للشركة بقدر كبير من الاستقلالية بحيث يضمن هذا الاستقلال قدرة الشركة على التحكم في مواردها المالية.