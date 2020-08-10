تسجيل الدخول
» » فوربس: أرامكو تحقق 6.6 مليار دولار ربحًا من النفط والغاز

فوربس: أرامكو تحقق 6.6 مليار دولار ربحًا من النفط والغاز

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
فوربس: أرامكو تحقق 6.6 مليار دولار ربحًا من النفط والغاز

كل الوطن – فريق التحرير: تعتبر أرامكو، شركة النفط في المملكة العربية السُّعُودية، الأكثر ربحية في العالم. في الربع الثاني من عام 2020، بلغ صافي دخل الشركة 6.6 مليار دولار، وهو مبلغ جيد بالنظر إلى الأداء الضعيف لسوق النفط وَسَط قضايا فيروس كورونا. على أن أرقام الربع الثاني تسلط الضوء على أن أرامكو نفسها شركة رائعة تتمتع بمكانة كبيرة ولديها أصول كبيرة. وقد سمحت الحكومة السُّعُودية للشركة بقدر كبير من الاستقلالية بحيث يضمن هذا الاستقلال قدرة الشركة على التحكم في مواردها المالية.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393528

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.