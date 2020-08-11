الصحة العالمية: نبحث مع الجانب الروسي فاعلية وآلية اعتماد اللقاح الروسي المكتشف ضد فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: قالت منظمة الصحة العالمية إن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية اعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح COVID-19 المكتشف حديثا.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش،ي جنيف يوم الثلاثاء: “نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة”.