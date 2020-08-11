إحباط “مخطط إجرامي” على الحدود السعودية

قال المقدم مسفر القريني، المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، إنه “وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف السعودية بالمخدرات، فقد أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية”.

​وأضاف في بيان نشره على الحساب الرسمي لحرس الحدود السعودي “جرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات”.

وأشار إلى أنه “جرى إحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة التي بلغت 948 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض”.

​وتابع مسفر “رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها”.

وأكد أن رجال حرس الحدود “سيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم”.