نتنياهو يهدد غزة بـ”رد قوي”

القدس– سبوتنيك. : هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس، قطاع غزة برد قوي، في حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة.

ونقلت قناة “كان” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو قوله “إسرائيل ستجبي ثمنا باهظا من المنظمات الإرهابية في غزة”.

من جانبه توعد غانتس حركة “حماس” برد قوي إذا لم توقف إطلاق البالونات، قائلا: “إذا لم توقف حركة حماس إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة سنرد بقوة”.

وقررت إسرائيل الليلة الماضية إغلاق معبر كرم أبو سالم المخصص لإدخال البضائع جنوب قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم، وإلى أجل غير مسمى وذلك ردا على استمرار إطلاق البالونات.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أنه “في أعقاب اندلاع أكثر من 30 حريقا بسبب البالونات الحارقة، “وافق وزير الدفاع بيني غانتس على توصية منسق أعمال الحكومة في المناطق بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) الحدودي مع غزة المخصص للبضائع، باستثناء المعدات الإنسانية الضرورية والوقود”.

وكانت عشرات من البالونات التي تحمل مواد مشتعلة قد سقطت في الأيام الماضية على بلدات إسرائيلية مختلفة في منطقة “غلاف غزة” والنقب الغربي، أدت إلى اشتعال نحو ثلاثين حريقا في مناطق مفتوحة.

ورد الجيش الإسرائيلي، قبل يومين، بقصف موقع رصد تابع لحركة “حماس” شمال القطاع، فيما عبرت مصادر أمنية في إسرائيل عن خشيتها من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود مع قطاع غزة في قادم الأيام.