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وزير التعليم: استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد حتى نهاية عام 2020م

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وزير التعليم: استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد حتى نهاية عام 2020م

كل الوطن – الرياض: وجه وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

كما وجه ال الشيخ باستمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

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واستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، وتفويضه بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393564

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