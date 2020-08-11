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فيديوهات مرعبة من إندونيسيا إثر ثوران بركان سينابونج

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : منذ 59 ثانية
فيديوهات مرعبة من إندونيسيا إثر ثوران بركان سينابونج

كل الوطن  –  وكالات  :   ثار أمس الاثنين بركان جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا، ويعد هذا ثالث ثوران للبركان منذ يوم السبت الماضي، عندما أطلق عمود رماد وصل ارتفاعه إلى 4460 مترا.

وأدى ثوران البركان من جديد إلى اندفاع سحابة من الرماد والدخان بارتفاع 7500 متر في الهواء، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر.

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وذكر مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أن ثوران أمس الاثنين وقع في الساعة 10:16 صباحا بالتوقيت المحلي (03:16 بتوقيت غرينتش) واستمر بعد ذلك.

ويثور بركان جبل سينابونج بشكل دوري منذ سبتمبر 2013، عندما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393575

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