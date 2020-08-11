بالفيديو.. محمد عساف يفاجئ الجميع بزفافه.. وهذه العروس

كل الوطن – متابعات: فاجأ الفنان الفلسطيني محمد عسّاف جمهوره ومحبّيه الأحد، بانتشار مقاطع فيديو وأخبار عن احتفاله بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي أُقيم في إحدى الصالات في دبي، وذلك بعدما سافر والدا عساف من فلسطين إلى الإمارات لزيارته، ولكنهما علقا بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي دفع النجم الفلسطيني لاستغلال هذا الامر فأنهى تجهيزات زفافه وأقام حفلاً بسيطاً اقتصر حضوره على عدد من أفراد عائلتي العروسين والمقربين.

محمد يا عريس

الف الف مبروك

الله يتمملكم على خير يارب

وتتهنو ويبعد عنكم عيون الناس

خبر مفرح جدا

كل التوفيق 🙏🏻

👰🏻♥️🤵🏻@MohammedAssaf89 pic.twitter.com/1NffNM8rOn — Diana karazon ديانا كرزون🍒 (@iamdianakarazon) August 10, 2020

وأكدت وسائل إعلام محلية أن العروس من خارج الوسط الفني والإعلامي، وتحمل الجنسية الفلسطينية، وتُدعى ريم عودة، لافتةً إلى أن من المرجح أن ينقل محمد مكان إقامته إلى دبي بعد الزواج ويستقر فيها لمتابعة عمله وحفلاته بحرية وسهولة أكبر من غزة.

وأكد خبر زواج نجم “آراب أيدول”، مواطنه المغنّي الشعبي قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته في “فيسبوك”، حيث نشر صورة تجمعه بعساف وهنأه على الزواج قائلاً: “وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة”.

المصدر: لها أون لاين