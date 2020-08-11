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إعلام: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
إعلام: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية
كل الوطن – وكالات – سبتونيك :   زعم موقع إلكتروني إسرائيلي أن السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية.

وذكر الموقع الإلكتروني “I24 NEWS”، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطة الفلسطينية جددت الاتصالات والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة، بعد أن تلقت رام الله تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ خطة “الضم” الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.

وكانت السلطة الفلسطينية قطعت اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أعلنت إسرائيل عن خطط لضم مساحات من الضفة الغربية كجزء من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن“.

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وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه لم يصدر أي بيان عن السلطة الفلسطينية ينفي أو يؤكد هذه الأنباء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393607

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