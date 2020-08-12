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قتلى وجرحى في مدينة هندية عقب منشور مسيء للنبي محمد على فيسبوك

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-12T16:02:36+03:00
2020-08-12T16:03:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
قتلى وجرحى في مدينة هندية عقب منشور مسيء للنبي محمد على فيسبوك

كل الوطن – الرياض: ذكر مسؤول كبير في الشرطة المحلية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص قتلوا بمدينة بنجالورو جنوب الهند، بعد اندلاع أعمال عنف بين الشرطة ومتظاهرين بسبب منشور مسيء للنبي محمد على فيسبوك.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الاحتجاجات العنيفة شهدت خروج الآلاف إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين المنشور المسيء.

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وقالت شرطة مدينة بنجالورو على تويتر في وقت سابق إن “الوضع تحت السيطرة”، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393623

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