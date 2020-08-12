تسجيل الدخول
» » تفادياً للإلغاء.. “الجوازات” تحث المواطنين على استلام جوازات سفرهم بعد إصدارها أو تجديدها

تفادياً للإلغاء.. “الجوازات” تحث المواطنين على استلام جوازات سفرهم بعد إصدارها أو تجديدها

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
تفادياً للإلغاء.. “الجوازات” تحث المواطنين على استلام جوازات سفرهم بعد إصدارها أو تجديدها

كل الوطن – واس: حثت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر” بسرعة مراجعة إدارات الجوازات التي تم تحديدها لاستلام جوازات سفرهم قبل انتهاء المدة المحددة لاستلامها، وذلك تفادياً لإلغاء الجواز، وفي حال عدم الحضور لاستلام الجواز خلال المدة المحددة سيتم إلغاؤه ولن يتم استرداد الرسوم.

وأوضحت الجوازات أنه في حال رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز السفر بعد إلغائه فإنه يتطلب عليه إعادة طلب تنفيذ الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها ، نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة المحددة.

اقرأ أيضا...

ودعت الجوازات المواطنين إلى الاستفادة من خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي عبر خدمة واصل والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393626

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.