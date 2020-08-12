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“رئيس لبنان ” كان يعلم بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت قبل الانفجار بأسبوعين

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
“رئيس لبنان ” كان يعلم بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت قبل الانفجار بأسبوعين
كل الوطن  –   بيروت  :   قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون، علم بوجود “كمية كبيرة” من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 20 يوليو/تموز، أي قبل أسبوعين من الانفجار الذي خلف 171 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، مؤكدة أنه أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، على الفور.

وذكرت وسائل إعلام أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، كان على معرفة بأن نترات الأمونيوم موجودة في مرفأ بيروت، فأصدرت الرئاسة بيانا لتوضيح هذا الأمر.

وجاء في البيان الرئاسي اللبناني، المنشور، مساء اليوم الأربعاء، بأنه “ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول تبلغ فخامة العماد ميشال عون، تقرير المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 20/7/2020، عن وجود كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت”، تؤكد المديرية أنها، وفور تبلغ ‏فخامة الرئيس التقرير المذكور، قام المستشار العسكري والأمني ‏لفخامته بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم.

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وأوضح البيان أن الأمين العام للمجلس قد تبلغ بدوره نص التقرير وفقا للأصول على ما أفاد في بيانه التوضيحي تاريخ 8/8/2020 وأحاله الى المراجع المختصة.

وشدد البيان على أن رئاسة الجمهورية اللبنانية حريصة كل الحرص، وهذا شأنها، على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل، وفق النصوص المرعية، مستعينا‏ بكل الخبرات التي يراها ‏لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة.

وكانت وكالة “الأناضول”، نشرت، الثلاثاء، تقريراً، أكدت خلاله من مصادرها أن رئاسة الجمهورية اللبنانية رفعت تقريرا إلى المجلس الأعلى للدفاع عن وجود هذه المادة في المرفأ.

ونفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، في وقت سابق، أن تكون المديرية العامة لأمن الدولة رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة حول شحنة نيترات الأمونيوم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393630

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