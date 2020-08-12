وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعم السودان ليتبوأ مكانا رياديا في محيطه العربي والإفريقي

كل الوطن – وكالات : أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، أن المملكة “ستدعم السودان ليعود إلى مكانته الطبيعية في مقدمة الدول العربية والإفريقية والعالم”.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة له بافتتاح مؤتمر “أصدقاء السودان” في نسخته الثامنة بالعاصمة السعودية الرياض، إن “المملكة ستعمل ما في وسعها حتى يتبوأ السودان الشقيق مكانه الطبيعي في مقدمة الدول العربية والجوار الإفريقي ودول العالم”.

وأضاف: “نشدد على أهمية احترام سيادة السودان، واستقلال قراره، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي”.

وتستضيف المملكة الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيسا لمجموعة “أصدقاء السودان”.

ويرأس الاجتماع المرئي، الأمير فيصل بن فرحان، بمشاركة رئيس وزراء جمهورية السودان عبد الله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا أني، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفة جمهورية جنوب السودان راعيا لمفاوضات جوبا للسلام.

كما يشارك أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس، ورئيس “جيش تحرير السودا”ن ميني ميناو، إلى جانب مشاركة خمسة وعشرين دولة منظمة.

ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض، وصولا إلى اتفاق شامل وتحقيقا للسلام المستدام.

كما سيناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية، للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه، وفقا لوكالة “واس” الرسمية السعودية.

المصدر: وكالات