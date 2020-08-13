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د. عبدالمجيد الجلاَّل: مبادرة نجاد في الاتجاه الخاطئ !

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: مبادرة نجاد في الاتجاه الخاطئ !

جاءت الأخبار بأنَّ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ، طرح مبادرةً وأفكاراً ، لإنهاء حرب اليمن !

وجاء في تفاصيل هذه المبادرة الدعوة إلى تشكيل لجنة تضم عددا من الشخصيات الموثوقة عالميا ، لإجراء محادثات مع الأطراف المُتصارعة في اليمن، وذلك بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام .

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مبادرة جاد ، موجهة أصلاً ، إلى القيادة السعودية ، وفي تقديري أنَّ المبادرة كان ينبغي أن تتوجه مباشرة إلى القيادة الإيرانية ، فهي من يزود ميليشيات الحوثي بكل أنواع الدعم المالي والمعنوي ، والاستراتيجي ، حتى يستمر عدوانها، وانقلابها على الشرعية ، ومؤسسات الحكم ، وحتى تستمر في سفك دماء اليمنيين!

أكثر من ذلك ، عملت إيران ، ولا تزال ، على إفشال كل مبادرات إنهاء الحرب ، خاصة المبادرات السعودية ، ولو كانت جادة حقاً في إنهاء المأساة اليمنية ، لأجبرت حليفها الحوثي ، على الانصياع إلى القرارات الدولية ، والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ، للخروج باتفاقية سلام ، تحفظ أمن واستقرار اليمن ، وتضع حداً لسفك دماء أبنائه!

المبادرة غريبة ، وطرحها ، في هذه الأيام ، ربما يرتبط برغبة الرئيس جاد ، في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ، أو محاولة للظهور على سطح الأحداث ، والمشهد السياسي الإيراني ، بعد أن طوى النسيان سيرته وأخباره!

على كل حالٍ ، إن أرادت إيران السلام في اليمن ، والمنطقة برمتها ، فعليها بناء مُشتركاتٍ بينها وبين جيرانها ، والتراجع عن مشروعها المليشياوي والسياسي والمذهبي ، في العراق وسورية ولبنان واليمن ، تحت غطاء محاربة ما تُطلق عليه التكفير السني العربي ، ومراجعة محتوى دستورها الثيوقراطي المذهبي الذي يُحرَّض على تصدير الثورة إلى خارج حدودها ، وبناء ما أسموه بالأمة العالمية الواحدة ، فهذا الأمر ، وفقاً للمواثيق والدساتير الدولية ، يُعزَّز من الانغلاق الديني، والاصطفاف والتحالفات الطائفية ، المُولدة للفوضى والصراع.

خلاصة القول ، على إيران ، اتباع نهج دولة القانون ، وليس دولة الميليشيات وتصدير الفوضى، وعليها احترام سيادة جيرانها ، والتعايش المُشترك ، بينها وبينهم ، والتوجه إلى معالجة مشاكلها الداخلية ، والأجواء المُتفجرة ، في مناطقها، إن أرادت تجنيب الشعوب الإيرانية والعربية المزيد من الالام ، والجراح والمُعاناة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393642

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