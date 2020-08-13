السودان يكشف ما يقوم به حمدوك الأيام المقبلة في ملف “سد النهضة”

كل الوطن – سونا : أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، تمسك بلاده “بالتوصل إلى اتفاق شامل وملزم حول الملء الأول لسد النهضة وتشغيله والمشاريع المستقبلية”.

وصرحت الحكومة السودانية، في بيان عقب ترؤس حمدوك الاجتماع المشترك للجنة العليا لمفاوضات سد النهضة والفريق السوداني المفاوض، أن “رئيس الوزراء شدد على تمسك السودان بالتوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأول للسد وتشغيله والمشاريع المستقبلية”، حسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وأكد أن “لا خيار سوى مسارات التفاوض بين الدول الثلاث لحلحلة القضايا القانونية والفنية العالقة”، كاشفا أن “حمدوك سيجري اتصالات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع الأطراف المعنية بهذا الملف”.

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، فيما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929 وتحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار مترا مكعبا، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.