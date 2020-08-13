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الرئيسية » عربي ودولي » فيديو جديد للحظات الإنفجار: كاميرات “النهار” توثق دقائق الرعب والدمار
فيديو جديد للحظات الإنفجار: كاميرات “النهار” توثق دقائق الرعب والدمار
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393667
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