بالفيديو: بسبب انفجار بيروت.. إليسا تنهار بالبكاء على الهواء وتنسحب

كل الوطن – لها اون لاين: عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد لما حلّ ببلدها لبنان إثر الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت، وغضبها من أداء السلطة مهاجمةً كل أطرافها بعبارة “كلن يعني كلن” التي يتم تداولها في الشارع اللبناني أخيراً.

وقالت إليسا في حديث هاتفي أجري معها ضمن حلقة من برنامج “التاسعة” الذي يقدّمه الإعلامي المصري وائل الأبراشي على شاشة القناة المصرية الأولى قاصدةً الممسكين بزمام الحكم: “مستعدين يدعسوا على جثث العالم ليبقوا”، وتذكرت كيف قضى الانفجار على حياة طفلة في سنتها الثالثة وعلى الكثير من الشباب.

ولم تتمكن إثر هذا من السيطرة على مشاعرها حيث بدأت بالبكاء لافتةً إلى أن ما حدث يفوق قدرة الإنسان على التحمّل. واعتذرت بسبب ذلك ثم أكدت أن الشعب اللبناني مثقف يحب الحياة والإبداع وكل ما هو جميل.

وشكرت إليسا كل الجهات التي تقدّم المساعدات للمتضررين من الانفجار، لكنها رأت أن عرض هذا على شاشات التلفزة أمر مذل، وأشارت الى أن ليس في مقدورها متابعة الحديث.

وأحدث هذا التصريح ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، حيث أبدى الكثيرون تعاطفهم مع الفنانة التي تعرّض منزلها لأضرار جسيمة جراء الحادث، كما مع الشعب اللبناني.