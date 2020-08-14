عريقات يطالب أبو الغيط ببيان يستنكر تطبيع الإمارات أو الاستقالة

كل الوطن – وكالات: دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء الخميس، أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إلى الاستقالة إن لم يستطع إصدار بيان يستنكر اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

وقال عريقات في حديثه لتلفزيون فلسطين (رسمي): “على أبوالغيط إصدار بيان يستنكر تطبيع الإمارات مع إسرائيل وإذا لم يستطع فعليه أن يقدم استقالته” بحسب الاناضول.

واعتبر عريقات الخطوة الإماراتية “طعنة كبرى في ظهر الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “نحن من يقرر مصير هذه الأرض ونحن الحقيقة الوحيدة عليها”.

وعبر بيان مشترك، الخميس، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية وإسرائيل.

ووصف عريقات البيان المشترك للدول الثلاث بأنه “بيان انضمام للحركة الصهيونية، وهو فكر صهيوني بحت”.

وقال: “فلسطين والقدس لن تكون قربانا يقدم في معابد اللؤم والتمحور السياسي خارج المنطقة، فلسطين والقدس أهم من كل عواصم العرب والمسلمين والعالم”.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”.

وفيما برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، قرار بلاده بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه جاء لـ”الحفاظ على فرص حل الدولتين”، عبر تجميد إسرائيل مخطط ضم أراضي فلسطينية بالضفة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنّ خطته لتطبيق الضم “لم تتغير”، رغم التوصل لاتفاقية سلام مع أبوظبي.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).