وفاة المغني المصري سمير الإسكندراني عن 82 عاما

كل الوطن – رويترز: قالت نقابة المهن الموسيقية في مصر إن المغني المصري سمير الإسكندراني توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

ونعاه نقيب الموسيقيين هاني شاكر في بيان قائلا إن الفنان الراحل “أحد الرموز الفنية التي قدمت تراثا فنيا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية، وقدم طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة”.

ولد الفنان سمير الإسكندراني في القاهرة عام 1938 والتحق بكلية الفنون الجميلة قبل أن يسافر إلى إيطاليا في بعثة دراسية، واشتهر بأداء الأغاني الوطنية ومنها (مين اللي قال) و(اللي عاش حبك يعلم) و(يا رب بلدي وحبايبي) كما برع في الغناء بعدة لغات.

ونعى عدد كبير من الفنانين والموسيقيين الإسكندراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الممثل والمخرج محمد صبحي الذي كتب على فيسبوك “بكل الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الإسكندراني، هذا الرجل الوطني العظيم.. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية.. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها أجمل الألحان”.