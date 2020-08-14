عشب “عطري” رخيص يحمي من آلام أسفل الظهر!

كل الوطن – وكالات: يمكن أن يكون سبب ألم الظهر هو تناول نظام غذائي غير صحي، أو النوم في وضعية غير سليمة.

وتُعد آلام الظهر حالة شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

وفي معظم الحالات، لا داعي للقلق من آلام الظهر، وستتحسن من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع أو أشهر. ولكن، يمكنك تسريع عملية الشفاء، أو حتى منع ظهور آلام الظهر في المقام الأول، عن طريق إجراء بعض التغييرات على خطة نظامك الغذائي.

وكُشف أن إحدى أسهل الطرق لحماية ظهرك من الآلام والأوجاع المزعجة، هي البدء في تناول المزيد من الزعتر.

ويعتبر الزعتر علاجا طبيعيا رائعا لتخفيف آلام الظهر، وفقا لما قاله الدكتور مايكل ليفين، من ChiroCare في فلوريدا. كما يحتوي على عدد من المكونات النشطة التي تمنع الشعور بالألم.

وأضاف أن الزعتر يعمل كمسكن طبيعي للألم، وكمضاد للالتهابات أيضا.

وقال ليفين موضحا: “الزعتر أكثر بكثير من مجرد عشب عطري. تشير الأبحاث إلى أنه غني بالمركبات التي تتداخل مع إدراك الألم، وتعمل كمسكن طبيعي للألم.”

وكشف خبراء التغذية أنه أثناء إضافة المزيد من الزعتر إلى نظامك الغذائي، يجب أن تفكر أيضا في شرب الشاي الأخضر بانتظام، حيث يُزعم أن له عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الألم في أسفل الظهر، لأنه غني بالبوليفينول، والذي أشيد به باعتباره السبب وراء قوى حماية الظهر.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن التمارين المنتظمة والقيام بتمارين الإطالة، يمكن أن تساعد أيضا في منع عودة آلام الظهر.

المصدر: إكسبريس