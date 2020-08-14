جنبلاط: تطبيع الإمارات مع إسرائيل “مناورة انتخابية” لصالح ترامب

كل الوطن – فريق التحرير: اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل “مناورة انتخابية” لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب على “تويتر”: “الاتفاق الخليجي الإسرائيلي برعاية أمريكية، ليس إلا مناورة انتخابية لصالح ترامب”.

منذ انشاء دولة اسرائيل على ارض فلسطين العربية وموجات الاستيطان اليهودي ومصادرة الاراضي والتهجير لا تتوقف .اما الاتفاق الخليجي الاسرائيلي برعاية امريكية ليس الا مناورة انتخابية لصالح ترامب.وفي ٢٢ نيسان ٢٠١٩ واثناء لقائي مع Pompeo طلبت ايصال كتاب Americans in Paris للصهر العزيز pic.twitter.com/NyAKXvpk4d — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 14, 2020

وأضاف: “منذ إنشاء إسرائيل على أرض فلسطين العربية، وموجات الاستيطان اليهودي ومصادرة الأراضي والتهجير لا تتوقف”.

وأضاف: “الاحتلال الإسرائيلي للجولان والقدس، مثل احتلال النازيين لباريس وفرنسا، آمل أن يدرك العرب خطورة الوضع قبل فوات الأوان وضياع كل فلسطين”.

السيد Jared Kouchner المحترم .ان الاحتلال الاسرائيلي للجولان والقدس هو مثل احتلال النازيين لباريس وفرنسا .فعلى امل ان يدرك العرب خطورة الوضع قبل فوات الاوان وضياع كل فلسطين # فلسطين pic.twitter.com/EmRfvDHa0T — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 14, 2020

وباتت الإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن، حيث أعلنت تل أبيب وأبوظبي يوم الخميس 13 أغسطس عن تطبيع العلاقات بينهما.

المصدر: RT + وكالات