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جنبلاط: تطبيع الإمارات مع إسرائيل “مناورة انتخابية” لصالح ترامب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : منذ 53 ثانية
جنبلاط: تطبيع الإمارات مع إسرائيل “مناورة انتخابية” لصالح ترامب

كل الوطن – فريق التحرير: اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل “مناورة انتخابية” لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب على “تويتر”: “الاتفاق الخليجي الإسرائيلي برعاية أمريكية، ليس إلا مناورة انتخابية لصالح ترامب”.

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وأضاف: “منذ إنشاء إسرائيل على أرض فلسطين العربية، وموجات الاستيطان اليهودي ومصادرة الأراضي والتهجير لا تتوقف”.

وأضاف: “الاحتلال الإسرائيلي للجولان والقدس، مثل احتلال النازيين لباريس وفرنسا، آمل أن يدرك العرب خطورة الوضع قبل فوات الأوان وضياع كل فلسطين”.

وباتت الإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن، حيث أعلنت تل أبيب وأبوظبي يوم الخميس 13 أغسطس عن تطبيع العلاقات بينهما.

المصدر: RT + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393696

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