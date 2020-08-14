صعوبة غسل شعر ترامب قد تغير قواعد الاستحمام في بلاده

كل الوطن – وكالات: دفعت شكوى قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتعلق بمواجهته صعوبات أثناء غسل شعره الحكومة، إلى اقتراح إجراء بعض التغييرات في القيود المتعلقة باستخدام المياه في الحمامات.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن التغييرات التي اقترحتها وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، من شأنها أن تسمح بزيادة تدفق المياه من صنابير الدش، وذلك بعد أن اشتكى الرئيس الأميركي من أنه لا يستطيع غسل شعره بسبب قلة المياه الخارجة من دش حمامه الخاص.

وفي وقت سابق، اشتكى ترامب من “أن مياه صنابير الدش لا تخرج بالشكل الكافي للاستحمام، وغسل الشعر”، واضطر “لأخذ وقت أطول في الاستحمام لأن شعره يجب أن يكون مثاليا”.

وبموجب قانون عام 1992 لا يسمح لصنابير الدش في الولايات المتحدة بإخراج أكثر من 2.5 غالون (9.5 لتر) من الماء في الدقيقة.

وتريد إدارة ترامب تطبيق هذا الحد على كل فوهة من الفوهات الموجودة بالصنابير، حيث يحتوي كل صنبور في الأغلب على 4 أو 5 فوهات.

لكن جمعية المستهلكين والمحافظة على البيئة تعارض هذا التغيير، معتبرة إياه هدرا للمياه وغير ضروري، وتحذر من أن تخفيف قانون عمره 28 عاما يتضمن معايير للأجهزة، هو أمر سخيف وهدر وغير ضروري، خاصة أن الولايات المتحدة تمر بحالة جفاف منذ عقدين.

المصدر: “الغارديان”