3 إصابات وأضرار في غارات إسرائيلية على غزة

كل الوطن – القدس دوت كوم: أصيب طفلين، وسيدة، مساء اليوم الجمعة، جراء سلسلة غارات إسرائيلية عدة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة، ما تسبب بوقوع أضرار في المناطق المستهدفة.

وأفاد مراسل القدس بغزة، أن طفلة أصيبت بشظايا في الوجه جراء قصف أرض زراعية بعدة صواريخ شرق مخيم البريج، إلى الشرق من وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القصف تسبب بحدوث أضرار في منازل المواطنين القريبة من المكان.

فيما أصيبت سيدة وطفل جراء قصف أرض زراعية في محيط أبراج الندى شمال قطاع غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال عدة مراصد المقاومة شمال غرب بلدة بيت لاهيا وفي منطقة بيت حانون شمال القطاع بعدة صواريخ.

وهاجمت طائرات بعدة صواريخ موقع للمقاومة في محيط ميناء خانيونس الجديد شمال غرب المحافظة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحت أرضية “أنفاق” للمقاومة، وموقع عسكري للقوة البحرية لحماس، وعدة مراصد، ردًا على إطلاق بالونات حارقة من غزة هذا اليوم.