إثيوبيا تبدي استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل

كل الوطن – العربية نت: أبدت كل من إثيوبيا والسودان استعدادهما لاستئناف مفاوضات سد النهضة، الاثنين المقبل. يأتي ذلك فيما تبدأ مباحثات رسمية سودانية مصرية في الخرطوم، السبت، تناقش عددا من الملفات والقضايا المشتركة، أبرزها سد النهضة وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية الموقعة بين البلدين.

ويرأس الوفد المصري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي وصل للعاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق اليوم.

وبحسب معلومات خاصة لـ”العربية”، فإن الوفد المصري يضم وزراء الري، والنقل، والصحة، والصناعة والكهرباء.

كما تهدف الزيارة التي تستمر ليوم واحد، بحسب المصادر، إلى مناقشة الأوضاع الحالية في السودان والرؤية المصرية حولها، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، فضلا عن ملف سد النهضة.

كما يعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني.