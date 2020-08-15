“جميلتي بيروت”.. أغنية للشاب خالد يتضامن بريعها مع لبنان

كل الوطن – فرانس برس: يصدر نجم موسيقى الراي الشاب خالد، الثلاثاء، أغنية بعنوان “جميلتي بيروت” تضامنا مع الشعب اللبناني الذي أصيب بالصميم جراء انفجار ضخم في مرفأ العاصمة، على ما قال مصدر في شركته للإنتاج لوكالة فرانس برس.

وأوضح نجم الراي في بيان أرسلته شركة “عليا بابليشينغ” لوكالة فرانس برس “زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم. لقد تأذى شعب شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيون وقد انفطرت قلوبنا”.

وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر، على ما جاء في البيان.

وفي إطار هذه الأغنية، تعاون الفنان مع منسق الأسطوانات اللبناني رودج. وكتب هذا الأخير عبر فيسبوك “تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفا شعبا مجروحا وجائعا مشردا”. وقد أرفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد.

وأسفر الانفجار الذي هز بيروت في الرابع من آب/أغسطس عن سقوط أكثر من 178 قتيلا.