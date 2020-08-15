لماذا فضلت شويكار العزلة في سنواتها الأخيرة؟

كل الوطن – العربية نت: 8 سنوات غابت فيها الفنانة شويكار عن جمهورها ومحبيها لتنتهي تلك السنوات بنبأ رحيلها، بعد أن توفيت ظهر الجمعة عن عمر يناهز الـ85 عاماً بعد صراع مع المرض.

شويكار التي قدمت على مدار مسيرتها الفنية أكثر من 170 عملاً فنياً، وكانت واحدة من أهم نجمات الوطن العربي، قررت بنفسها أن تغيب عن الجمهور قبل 8 سنوات.

هذا الغياب كانت تقطعه شويكار باتصال هاتفي تجريه مع بعض القنوات الفضائية بين الحين والآخر من أجل طمأنة محبيها وجمهورها، دون أن تظهر لهم بوجهها، طالبةً أن يتم احترام هذا الأمر.

وفي تصريحات لـ”العربية.نت”، أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن غياب شويكار عن الساحة الفنية بعدما قدمت فيلم “كلمني شكرا” مع الفنان عمرو عبد الجليل، سببه قلة الأعمال المعروضة عليها وعدم مناسبتها لها، لتختتم المسيرة بمسلسل “سر علني” الذي شاركت فيه إلى جانب غادة عادل وإياد نصار.