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تركي آل الشيخ يتفاعل مع فيديو الشاعر الحطاب: إذا تزوج لا يكتب هجاء – فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
تركي آل الشيخ يتفاعل مع فيديو الشاعر الحطاب: إذا تزوج لا يكتب هجاء – فيديو

كل الوطن – الرياض: تفاعل المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ في تغريدة له، مع مقطع تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشاعر يحيى رباني المعروف بـ”غريد جازان”.

تركي ال الشيخ - كل الوطن
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ويسرد رباني في مقطع مصور، قصة عن مواطن يدعى عبد الله خليل ويقول، إن “خليل شاعر فصيح ويعمل حطابا وغير متزوج، لعدم قدرته المادية، ويسكن بإحدى قرى محافظة صبيا بمنطقة جازان”.

https://twitter.com/ryany_2015/status/1293628661938225153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294061223286378497%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fculture%2F1144462-D8AAD8B1D983D98A-D8A2D984-D8B4D98AD8AE-D98AD8AAD981D8A7D8B9D984-D8A7D984D8B4D8A7D8B9D8B1-D8A7D984D8ADD8B7D8A7D8A8-D8AAD8B2D988D8AC-D984D8A7-D98AD983D8AAD8A8-D987D8ACD8A7D8A1%2F
وكتب آل الشيخ: “أرجوكم خلوه يتواصل معي يا أهل الخير بس اشهدوا عليه إذا تزوج لا يكتب هجاء”.

وتوافد متبرعون لـ”الشاعر الحطاب”، بعضهم من استعد بتأمين مسكن له عند زواجه، والآخر من دعمه ماديا، فيما استعد ياسر الجنيد لطباعة ديوان “الشاعر الحطاب”، عبر دار “تكوين” للطباعة.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393733

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