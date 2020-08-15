صائب عريقات يرد على تصريحات عمرو موسى

كل الوطن – وكالات: أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المنظمة هي صاحبة القرار بالشأن الفلسطيني، تماما كما أن الإمارات هي صاحبة الشأن بالقرار الإماراتي.

وعلق عريقات ردا على تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى الذي اعتبر أنه “من المهم أن تفهم الدول العربية التي يحتمل أن تحذو حذو الإمارات أن وقف الضم قد عولج في الاتفاق مع الإمارات، وأن عليهم إذا أقدموا على مثل هذا التطبيع أو الاعتراف أن يكون المقابل مختلفا لصالح الفلسطينين ويحقق لهم مكاسب مضافة.”

عمر موسى تعليقا على اتفاق التطبيع بين اسرائيل والإمارات: عالم مختلف

وقال عريقيات: “أن تكسر قرارات القمم العربية، أن تدمر مبادرة السلام العربية 2002، وبعد أن رد نتنياهو على كل الذين طلب منهم تجميل اعتراف الإمارات بإسرائيل واحتلالها وتهويدها للقدس لأنه أوقف الضم، حين رد أن الضم على الطاولة وسوف ينفذ.. فهل هذا مكسب لفلسطين وشعبها؟”.

وأكد أن التطبيع مع إسرائيل هو مكافأة لجرائم الاحتلال، مشددا على أن المسألة ليست شخصية أو وظيفية.

وتابع قائلا: “منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار بالشأن الفلسطيني، تماما كما أن الإمارات صاحبة الشأن بالقرار الإماراتي، لو قالت الإمارات إنها أقامت علاقات مع إسرائيل لأن ذلك يخدم مصالحهم الإقليمية والدولية، ولو قال السيد عمرو موسى إن قرار الإمارات يخدم مصالحها وإنه يدعم التطبيع مع إسرائيل، لكان ردنا مختلف”.

وأردف بالقول: “لكن أن نطعن بخنجر مسموم من الخلف ويقال لنا إن هذا لمصلحتكم، فهذا أمر غير مقبول.. كفى استخداما لفلسطين لأن فلسطين بحاجة إلى من يخدمها، لا من يستمر باستخدامها”.

وصرح عريقات بأن البيان الثلاثي حول التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، هو جزء لا يتجزأ من “صفقة القرن” وترسيخ لديمومة الاحتلال من خلال فرض الدولة الواحدة بنظامين (الأبرثايد).