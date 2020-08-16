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وفاة شقيق دونالد ترامب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
وفاة شقيق دونالد ترامب

كل الوطن – وكالات: توفي روبرت ترامب، الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن عمر يناهز 72 عاما (ولد سنة 1948)، في مستشفى بنيويورك.

وكتب الرئيس الأميركي على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: “لقد مات أخي الرائع، روبرت، لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي. سنفتقده كثيراً، لكننا سنلتقي مرة أخرى، ستعيش ذكراه في قلبي الى الأبد، روبرت أحبك ارقد بسلام”.

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وكان الرئيس الأميركي زار شقيقه يوم الجمعة في مستشفى نيويورك، قبل توجهه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن روبرت عانى من الأمراض خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر : وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393777

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