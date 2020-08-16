“هل يرضى حمد بن عيسى بذلك؟”.. شاهد ماذا فعلت سيدة بحرينية بأًصنام هندوسية داخل متجر بالبحرين!

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الداخلية البحرينية، إنها أحالت مواطنة في العقد الخامس من عمرها، إلى النيابة العامة للتحقيق معها بعد ظهورها في أحد المجمعات التجارية وهي تحطم تماثيل.

وظهر في الفيديو السيدة وهي غاضبة لوجود تماثيل هندوسية في مجمع تجاري بمنطقة الجفير في المنامة، لتبدأ بتحطيمها.

وتساءلت السيدة عن ما إذا كان وجود هذه التماثيل في بلد إسلامي، يرضي ملك البحرين حمد بن عيسى.

وقالت الداخلية البحرينية إنه سيتم إحالة السيدة إلى النيابة بعد استكمال التحقيقات معها، وقد تواجه تهما تتعلق بإتلاف محتويات محل تجاري، وتكسير مجسمات تخص إحدى الديانات.