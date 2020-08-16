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» » إبطال مفعول عبوة ناسفة جرفتها السيول من الأراضي اليمنية إلى المملكة

إبطال مفعول عبوة ناسفة جرفتها السيول من الأراضي اليمنية إلى المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-16T23:19:23+03:00
2020-08-16T23:20:27+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
إبطال مفعول عبوة ناسفة جرفتها السيول من الأراضي اليمنية إلى المملكة

كل الوطن – الرياض: أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى اليوم بلاغاً عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل أي إصابات في الموقع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393791

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