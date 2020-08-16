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مستشفى السليل يقدم خدماته لنحو 88447 مستفيدا خلال النصف الاول من 2020

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
مستشفى السليل يقدم خدماته لنحو 88447 مستفيدا خلال النصف الاول من 2020

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت “صحة الرياض” أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة السليل خلال النصف الاول من العام الحالي 2020م بلغ (88447) مستفيد، اذ قدم مستشفى السليل العام خدماته خلال نفس العام لعدد( 66955) مريض ، حيث أستفاد مايقارب من (27961) مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(11520) مراجع .

وأضافت أن المستشفى أجرى (22036) فحص مخبري، و(5314) فحص شعاعي.

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وأشارت إلى أن مستشفى السليل العام أجرى ( 63) عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد ( 61 ) عملية جراحية ليصل الاجمالي للعمليات الجراحية ( 124 ) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة ، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد ( 91) مستفيد ، فيما بلغ اجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 6 مركز صحي ( 21492 ) مستفيد .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393795

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