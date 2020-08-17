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مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

القاهرة – واس: أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية، وأخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، وجرى اعتراضها جميعاً من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم، على تضامنها ووقوفها مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لدعاوى وقف إطلاق النار في اليمن، حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393804

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