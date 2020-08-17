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رئيس المكسيك: لقاح كورونا سيكون جاهزا في أوائل العام المقبل

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
رئيس المكسيك: لقاح كورونا سيكون جاهزا في أوائل العام المقبل

كل الوطن – وكالات: أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه يتوقع أن يكون بمقدور بلاده استخدام لقاح “كوفيد- 19” خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن حكومته أبرمت شراكة مع الأرجنتين وشركة الأدوية “أسترازينيكا بلس”، لإنتاج لقاح يتم توزيعه في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

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أعلنت المكسيك الخميس الماضي، أنها ستنتج لقاحا محتملا لفيروس كورونا طورته جامعة أكسفورد في المكسيك، إذا نجحت التجارب المتقدمة عليه، وحصل على موافقة رقابية.

وسيسمح إنتاج اللقاح في المكسيك والأرجنتين بالتوزيع في أنحاء أمريكا اللاتينية، في ما عدا البرازيل، التي أبرمت اتفاقها الخاص مع الشركة المصنعة للأدوية.

من جهتها، قالت رئيسة فرع الشركة في المكسيك سيلفيا فاريلا، إن “تكلفة الجرعة ستكون حوالي 4 دولارات”، إلا أن الرئيس أعلن أن “الحكومة ستغطي التكلفة”.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393810

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