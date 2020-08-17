المغرب.. الأمن يلقي القبض على قاتل شقيقه في أغادير

كل الوطن – وكالات: تمكنت القوات الأمنية في مدينة أغادير المغربية اليوم الأحد، من توقيف شخص للاشتباه في تورطه بقضية الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق شقيقه.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه (51 عاما)، بالاعتداء على شقيقه وطعنه باستعمال السلاح الأبيض بحي بنسركاو بالمدينة.

وأشارت المعطيات الأولية، أن الأسباب المحتملة للجريمة لها علاقة بالانتقام من تورط الأخير في قضية مقتل والدته، التي قضى على إثرها عقوبة السجن لمدة طويلة.

وأشارت القوات الأمنية، إلى أنه تم التحفظ على المشتبه فيه، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.

المصدر: “هسبريس”