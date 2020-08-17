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الحريري يغادر إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
الحريري يغادر إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده
كل الوطن – وكالات :  غادر رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، اليوم الاثنين، بلاده، متوجها إلى لاهاي في هولندا، حيث مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده، المقررة غدا.

ونشر حساب الحريري، على “تويتر” تغريدة، قال فيها: “غادر الرئيس سعد الحريري بيروت متوجها إلى لاهاي للمشاركة في جلسة المحكمة الخاصة بلبنان المقرر أن تنطق حكمها يوم غد الثلثاء في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه“.

​وتابع: “ومن المقرر أن يدلي الرئيس الحريري بعد النطق بالحكم ببيان صحفي يتناول فيه الحكم الصادر”.

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وأصدرت المحكمة عام 2011 قراراً باتهام 4 أفراد ينتمون لـ”حزب الله” في اغتيال الحريري، هم سليم عياش ومصطفى بدر الدين الذي أعلن “حزب الله” مقتله في هجوم قرب مطار دمشق، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، بالإضافة إلى اتهام حسن حبيب مرعي عام 2014.

إلا أن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، شدد على أن الحزب غير معني بقرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393849

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