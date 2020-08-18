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بالصور.. سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على قرية حدودية بجازان

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بالصور.. سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على قرية حدودية بجازان

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات ـ ولله الحمد ـ وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393861

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