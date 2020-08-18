عاجل: إنطلاق جلسة إصدار الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

لاهاي – د ب أ: بدأت محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي اليوم الثلاثاء جلسة علنية لإصدار حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في انفجار ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل أكثر من 15 عاما.

ويواجه أربعة رجال لبنانيين، يتردد أنهم ينتمون إلى حركة حزب الله اللبنانية، اتهامات بالتورط في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الحريري يوم 14 فبراير 2005 في بيروت.

كما أسفر الانفجار عن مقتل 21 شخصا آخرين، وإصابة 226 .

وأثار الهجوم احتجاجات محلية ودولية وأطلق احتجاجات حاشدة في لبنان.

وفي داخل لبنان، تم إلقاء اللوم في اغتيال الحريري على نطاق واسع على سورية وحزب الله الموالي لدمشق، ونفى الجانبان مرارا أي صلة لهما بعملية الاغتيال.

وتأسست المحكمة الخاصة بلبنان في عام 2007 لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم ونظرت في القضية على مدار السنوات الست الماضية.

ويشار إلى أن المتهمين ليسوا قيد الاحتجاز.