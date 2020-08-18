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المرور يطبق العقوبات على المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
المرور يطبق العقوبات على المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية

كل الوطن – الرياض: نبهت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية والتي تجاوزت مدة بقائها في المملكة (ستة) أشهر من تاريخ دخولها .

وكانت المرور وعبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قد أكد على أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة (ستة) أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، وذلك خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أشهر من تاريخ الإعلان الذي نشر في 2020/1/30 ، لمعالجة أوضاع مركباتهم، مع مراعاة التالي: –

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1- إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بكافة إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة.

2 – تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393875

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