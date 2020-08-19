وسمية القحطاني*: الجغرافيا.. ليس لقيطًا

منذ أن التحقت بدراسة الماجستير في الجغرافيا، بالرغم من أني متخصصة في علم الاجتماع بمرحلة البكالوريوس، شعرت بأنه علم لم يأخذ حقه بين العلوم، ولم تتبين أهميته للمجتمع، فضلًا عن بعض طلابه وطالباته، عزّز هذه الفكرة لدي ما قرأته في أول صفحة من مقدمة الدكتور عاطف معتمد، أستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة القاهرة، لكتاب “مسيرة الفكر الجغرافي، محطات في تاريخ مشروع علمي محل نزاع” من تأليف الكاتب ديفيد ليفنجستون، حيث كتب د.معتمد: “يتعرض علم الجغرافيا لأزمة هوية، وغيابه عن التطبيق العملي في كثير من الدول والمجتمعات (في العالم النامي خاصة)”.

سأبدأ هنا من أزمة الهوية التي في نظري لم تتكون إلا في العقود الأخيرة، حينما حُصر علم الجغرافيا في زاوية ضيقة جدًا، واختُصر في بضع صفحات، ومعلومات مكرّرة في المراحل المختلفة للتعليم العام، سواء كان ذلك قديمًا أو حديثًا، مما أعطى انطباعًا عامًا للطلاب والمجتمع، بأنه علم ميت فلا مستقبل له ولا حاضر؛ مما جعل الطلاب ينفرون منه ويهربون إلى غيره طمعًا في أن يكسبوا مكانة اجتماعية على الأقل، فلست أنسى كيف تعرّضت أنا شخصيًا للتهكم والسخرية من البعض، فور علمهم بدراستي للجغرافيا، ولست أنسى لجوء عدة طالبات إليّ بالشكوى من نظرة المجتمع إليهن، لدراستهن الجغرافيا!!

حتى إنني لم أستغرب حين قرأت تعليقًا لأحدهم في تويتر، ينتقد تدخل متخصصي الجغرافيا في علوم الأرض، والصخور، والمعادن!!

الجغرافيا بحرٌ من العلوم، فهو الوعاء الذي يجمع مختلف العلوم سواء كانت نظرية أو عملية، ابتداء من علوم البحار، وعلم الأرض، والعمران والاقتصاد، والمناخ، والصناعة والزراعة، والسياحة، والطب، والنقل وغيرها من العلوم، لذلك أعتبر علم الجغرافيا أبو العلوم بحقّ وليس لقيطها أو الدخيل عليها.

والمتابع لهذا العلم والدارس له، سيلاحظ أنه قد تطور في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، حين بدأ يعتمد على التقنية وعلوم الحاسب في التحليل المكاني، والسكاني، والتخطيط والإحصاء، ورسم الخرائط، وغيرها من المجالات؛ فهو الآن علم تطبيقي بالدرجة الأولى؛ إذن هو علمٌ حيٌّ ومتطور وباقٍ ما بقيت البشرية.

يمتد تأثير الجغرافيا حتى على مستوى المجتمع، فهل يمكن لعالم اجتماع أن يدرس قضية، أو ظاهرة اجتماعية، دون النظر للبقعة الجغرافية التي انتشرت بها هذه المشكلة وعلاقتها بالمكان؟

هل يمكن أن نشق طريقًا دون معرفة طبيعة الأرض ونوعية تضاريسها هل هي مناسبة أم لا؟ هل يمكن أن نبني سدًا، أو حيًا، أو مدينة حتى دون الرجوع لجغرافيّ؟ لن يكون ذلك إلا بوجود الجغرافيا، التي تعاني من التهميش للأسف.

أدعو إلى صياغة تعريف جديد للجغرافيا يتناسب مع هذه المرحلة المزدهرة له، بحيث يجعل التعريف الدارس والباحث على علم ودراية بما يدرس، ويجعل المجتمع يقف احترامًا لهذا التخصص.

بل أبعد من هذا، بأن أدعو بإلحاق قسم الجغرافيا بكلية علوم الأرض، حيث أنه جزء لا يتجزأ، بمقرراته ومخرجاته، عن أقسام هذه الكلية؟!

لا أشعر بأن مكان قسم الجغرافيا اليوم صحيح في كلية الآداب، فإن عزّ أن يكون في مكانه الطبيعي في كلية علوم الأرض، على الأقل أن يكون ملحقًا بكلية الأرصاد والبيئة؟ أو حتى كلية العلوم، حيث أنه ينتمي لها حقًا.

يقول فيلسوف عبقرية المكان الدكتور المفكر جمال حمدان:

“لا ثقافة بلا جغرافيا..

لا سياسة بلا جغرافيا..

لا تاريخ بلا جغرافيا..

لا عمران بلا جغرافيا..

لا اقتصاد بلا جغرافيا”

* طالبة دراسات عليا