إنفوغراف… ترتيب قوة انفجار مرفأ بيروت بين الانفجارات الكبرى في التاريخ

كل الوطن – وكالات: قدّر الخبراء حجم أسوأ انفجار تشهده بيروت في وقت السلم بما يعادل 200 إلى 300 طن من المواد شديد الانفجار، ليندرج في قائمة الانفجارات الكبرى التي عرفها العالم، وقتلت آلافاً من البشر.

وبلغت القوة التفجيرية بالمكافئ «تي إن تي» لكارثة تشرنوبل لنحو 10 أطنان، والتي أدت إلى وقوع انفجار وحريق بمحطة الطاقة، في حين قُدرت في تفجير أوكلاهوما 1995 الذي أسفر عن مقتل نحو 150 شخصاً بنحو 2.5 طن.

ويٌقدر حجم القوة التفجيرية لقنبلة «ليتل بوي»، التي استخدمتها أميركا في حادثة هيروشيما بنحو 15000 طن، بينما تبلغ قوتها عند قنبلة «إف أو إيه بي»، وهو أول سلاح غير نووي، وتعرف باسم «أبو القنابل» الروسي، بنحو 44 طناً.

يحاول الإنفوغراف التالي التعرف على حجم القوة التفجيرية لأكبر الانفجارات التي شهدها العالم على مدار العقود الماضية، وأبرز القنابل التي تم استخدامها في هذه الحوادث، وحجم قوتها التدميرية.

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