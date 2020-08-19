عبدالمجيد الجلاَّل: مكافحة الفساد إرادة ومنهج القيادة السعودية!

البيان الأخير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة ” يؤكد من جديد ، عزم الدولة السعودية على مُطاردة الفاسدين ، ورصد تحركاتهم ، ومن ثمَّ التحفظ عليهم ، وصولاً إلى التحقيق معهم ، ومحاكمتهم ، في سياق المُحافظة على المال العام ، وتنظيف الوطن من وسخ الفاسدين ، ووسخ من يحميهم ، أياً كان !

اللافت في بيان ” نزاهة ” الأخير ، اتساع نطاق مكافحة الفساد ، لتشمل عناصر ورموز مُتنفذة ، وذات تأثير ووزن مجتمعي ، منها أحد أعضاء مجلس الشورى ، وقضاة سابقون ، وكاتب عدل ، ومحافظ سابق ، ومدير شرطة منطقة سابق ، ومدير جمارك سابق ، ومدير أحد الموانئ ، وقائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء، وضباط في عدة مواقع أمنية على رأس العمل ومتقاعدين ، ورجال أعمال !

من أبرز قضايا الفساد التي تمَّ رصدها ، والقبض على أقرادها ، إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية ، و10 مواطنين، منهم عضو حالي في مجلس الشورى، وقاضٍ سابق ، وكاتب عدل حالي ، ومدير شرطة منطقة سابق ، ومدير جمرك سابق في أحد المطارات ، وعدد من الضباط المتقاعدين ، لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية لهؤلاء الموظفين أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى تورط رجل الأعمال بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها ، وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى ، قبل التحاقه بالمجلس ، ومستعيناً ، بعددٍ من موظفي شركاته للحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل السعودية وخارجها ، بطريقة غير نظامية، وعبر أسماء شركاته ، وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه ، وذلك بمبالغ مالية ضخمة.

كما تمَّ إيقاف مدير أحد الموانئ ، وعدد من الموظفين العاملين ، منهم مدير العلاقات العامة ، ومدير إدارة المشاريع ، واثنين في إدارة الصيانة ، لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع ، وغسل الأموال ، من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها.

كذلك ، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تمَّ توقيف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء، وأربعة ضباط من مرؤوسيه ، والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ ، من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك ، ودون علمهما. وقد نتج عن التزوير ، تعديل أمر توريد المركبات من 17 مركبة إلى 8 مركبات ، منها مركبة فارهة ، اُستخدمت من قبل المتهم الأول شخصياً ، كما قام أحد الضباط بصرف مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير نظامية.

وفي السياق نفسه ، تمَّ إيقاف محافظ سابق ، بإحدى المناطق ، لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال ، مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك لوجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ، ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.

بالإضافة إلى جرائم فساد متنوعة ، كاختلاس أدوية ، ومساعدة مقيم على المُغادرة بطريقة غير نظامية ، وقبول موظف رشوى نظير تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمبلغ 11 مليون ريال !

كل الشكر والتقدير لجهود ومثابرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمطاردة الفاسدين، ورصد وضبط كل من يتعدى على المال العام ، أو يستغل وظيفته لتحقيق مصلحته الشخصية ، أو الإضرار بالمصلحة العامة ، بما يؤدي في الغالب ، إلى تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة .