الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العراق بمبلغ طائل وتعد بتقليص قواتها

كل الوطن – فريق التحرير : انطلقت الجولة الثانية لمباحثات العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في واشنطن، اليوم الأربعاء، بين وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، أن الوزير فؤاد حسين ونظيره الأمريكي بومبيو يفتتحان جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي- الأمريكي، وعقدا اجتماعا ثنائيا ومؤتمرا صحفيا.

وفي المؤتمر الصحفي للوزيرين، صرح وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، بأنه جرت مناقشة عدد من مشاريع الإعمار، والتركيز على موضوع أن المجموعات المسلحة ما زالت تسبب الكثير من المشاكل في العراق.

وكشف بومبيو عن دعم بلاده للحكومة العراقية، بإجراء الانتخابات المبكرة التي أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إقامتها في حزيران/يونيو العام المقبل.

وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت بتقديم مساعدة للعراق قدرها 200 مليون دولار، مبديا أمله في أن يرى العراق خاليا من الفساد.

ومن جهته أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أنه تم التنسيق مع الجانب الأمريكي في مجال محاربة الإرهاب، والتوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات الطاقة، والثقافة، وملفات مهمة أخرى.