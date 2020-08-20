الرئيس الجزائري ينهي مهام عدد من قادة الجيش

كل الوطن – وكالات: أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، مهام عدد من قادة الجيش.

ونشرت وسائل إعلام جزائرية نقلا عن بيان رئاسة الجمهورية أسماء قادة الجيش الذين تم انهاء مهامهم وهم:

– اللواء علي عكروم الذي شغل منصب رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش.

– اللواء لشخم شغل منصب رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية.

– اللواء رشيد شواكي الذي كان يشغل منصب مدير الصناعات العسكرية.

– اللواء محمد تبودلت الذي شغل منصب المدير المركزي للعتاد.

– اللواء سليم قريد قائد الأكاديمية العسكرية بشرشال.

كما قام الرئيس الجزائري بتعيين اللواء فريد بجغيط رئيسا لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، واللواء حواس زياري رئيسا لدائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش، واللواء سليم قريد مديرا للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية